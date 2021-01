Primorski dnevnik z novo upravo

Zadruga Primorski dnevnik je tik pred iztekom leta sporočila, da je predsednik zadruge na občnem zboru hčerinske družbe DZP-Prae 22. decembra 2020 posredoval sklep upravnega sveta zadruge, da bodo družbo, ki izdaja Primorski dnevnik, v novi mandatni dobi upravljali Paolo Mahorčič, Alenka Obad, Rado Race, Tereza Pertot in Fabio Pahor; ta bo zastopal upravo Zadruge Primorski dnevnik.

Sporočilo še navaja: »Občnemu zboru je nadalje posredoval priporočilo, da za predsednika imenuje Paola Mahorčiča in za podpredsednico Alenko Obad ter da nadaljuje z uresničevanjem obstoječih programskih smernic o tehnološkem posodabljanju in digitalizaciji. Predlagal je tudi, da se honorar upraviteljem ohrani v višini sedanjega skupnega letnega zneska. Upravni svet Zadruge Primorski dnevnik se zahvaljuje dosedanjim upraviteljem za opravljeno delo, večrazsežna prizadevanja in za zastavljene programske smernice in vsebine v procesu razvoja in posodabljanja Primorskega dnevnika, novoimenovanemu upravnemu svetu pa želi, da bi deloval učinkovito in uspešno.« Pod sporočilom je podpisan predsednik zadruge, Igor Kocijančič.

Nova uprava, ki je mandat nastopila z novim letom, se bo predvidoma sestala že prihodnji teden.