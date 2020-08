V današnjem Poletnem miksu imate na voljo Primorski relax, v katerem sta Igor in Lako pripravila tri križanke in magične like. V rubriki Mavrični diapazon boste odkrivali svet LGBT skupnosti, ki jo pripravlja Marko Gavriloski. Toni Gomišček pa vam ponuja mojito za tople poletne dni.

Kot običajno sledi nov del romana Kam gre veter, ko ne piha Dušana Jelinčiča in nov del stripa Črni plamen.