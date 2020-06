Princ Philip bo 99. rojstni dan praznoval osamljeno

Britanski princ Philip bo danes svoj 99. rojstni dan praznoval osamljeno na gradu Windsor, kamor so ga pred tremi meseci s helikopterjem prepeljali s posesti Sandringham. Zaradi trajajoče pandemije koronavirusa bo princ glede na poročanje britanskih medijev rojstni dan preživel le v družbi svoje soproge, britanske kraljice Elizabete II.

Tako sedaj še 98-letni Philip kot 94-letna Elizabeta veljata za rizični osebi v pandemiji in sta preventivno že tri mesece v osami na svojem gradu. Z družino ostajata v stiku le virtualno in z drugimi načini komunikacije na daljavo. V tem duhu bo potekalo tudi praznovanje rojstnega dneva vojvode Edinburškega. Po poročanju britanskega časnika Daily Mail bodo pripravili le »preprosto kosilo za princa in kraljico,« večjega praznovanja pa ne načrtujejo. Danes v prestolnici ne bodo zadoneli niti topovi, je potrdil tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva.

Philip se je rodil leta 1921 na grškem otoku Krf kot grški in danski princ, a je bil z družino izgnan iz Grčije še kot dojenček. V Elizabeto se je zaljubil že, ko je bilo njej le 13 let, on pa je bil kadet mornarice. Še dandanes predstavlja Philip največjo oporo kraljici. Upokojil se je šele pri 96. letih, zadnji uradni nastop pa je imel pred skoraj tremi leti na vojaški paradi. Od takrat je okoli njega precej mirno. Naslovnice je sicer napolnil, ko je bil pri 97. letih vpleten v prometno nesrečo in se je šele po pritisku javnosti odrekel vozniškemu dovoljenju. Malo pred lanskim božičem pa je bil za Britance nov šok, ko so princa sprejeli v bolnišnico. Podrobnosti niso bile znane, le da so ga sprejeli preventivno, je pa Philip sveti večer potem že preživel ob družini na posesti Sandringham.