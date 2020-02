Katoliška cerkev na Koroškem ima po poldrugo leto trajajoči sedisvakanci svojega škofa, 64-letnega Jožeta Marketza. Slovesno posvečenje novega škofa, 66. v zgodovini krške (celovške) škofije in drugega Slovenca na čelu škofije po 200 letih, je v nedeljo popoldne v celovški stolnici potekalo deloma tudi v slovenščini. Tako je Marketz odgovore na vprašanja, s katerimi je izrazil pripravljenost za prevzem funkcije krškega škofa, podajal v obeh deželnih jezikih: »Ich bin bereit – pripravljen sem.« Tudi drugi deli posvečenja – berilo, Oče naš in petje – so potekali v slovenščini, prav tako je bil pri nagovorih častnih gostov slišati ta ali oni stavek tudi v slovenščini. Posvečenja se je udeležilo preko tisoč ljudi, med njimi tudi veliko častnih gostov iz Avstrije, Slovenije in Italije. Slovesnost so verniki lahko spremljali tudi izven nabito polne stolnice (600 ljudi) v dodatno postavljenih šotorih pred cerkvijo in v bližnji Mohorjevi hiši.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.