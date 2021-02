Prisegla je 67. vlada

Na Kvirinalu pred italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello je ob 12. uri prisegla vlada Maria Draghija. To bo 67. vlada v 75-letni zgodovini italijanske republike. Mandatar Mario Draghi je seznam ministric in ministrov predložil v petek zvečer. Z njim je priseglo osem ministric in 15 ministrov. V kadrovskem razrezu je mandatar zadovoljil vse večje stranke, ki mu napovedujejo podporo med glasovanjem o zaupnici. Štirje ministri so iz vrst Gibanja petih zvezd, po tri ministre pa so dobile Demokratska stranka, Liga in Naprej, Italija (Forza Italia). Mesto v vladi imajo tudi Svobodni in enakopravni ter Živa Italija (Italia viva). Ob politikih je torej še osem tehničnih ministrov.

Prisega je potekala ob upoštevanju vseh ukrepov proti okužbi, zato so bili prisotni samo predsednik republike Sergio Mattarella, mandatar Mario Draghi in 23 ministrov.

V začetku prihodnjega tedna bo sledilo še potrjevanje nove vlade v poslanski zbornici in senatu. Tam zaradi široke podpore med parlamentarnimi strankami ni pričakovati težav.