Prisegla nova avstrijska vlada

Na Dunaju je pred predsednikom države Alexandrom Van der Bellnom prisegla nova 17-članska avstrijska vlada, ki jo sestavljajo Avstrijska ljudska stranka in Zeleni, vodi pa jo Sebastian Kurz. Predsednik Van der Bellen je med drugim izjavil, da imajo Avstrijci od vlade velika pričakovanja in da se bo morala hitro, mirno in vestno lotiti dela ter poskrbeti za zaupanje državljanov.

ÖVP ima v novi vladi deset ministrov ter kanclerski položaj. Zelenim pa pripadajo štirje ministrski položaji. Predsednik Zelenih Werner Kogler bo postal podkancler, vodil pa bo tudi ministrstvo za šport.