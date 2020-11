Prispevki tudi slovenskim šolam

Tudi 13 slovenskih šol v Italiji je na seznamu prejemnikov pomoči, ki jo je italijanska vlada odmerila v oktobrskem paketu ukrepov za zajezitev posledic pandemije. Šolam so namenili 80 milijonov evrov za nakup računalnikov in druge opreme za pouk na daljavo, ministrstvo za šolstvo pa je z nedavnim sklepom objavilo porazdelitev sredstev. Pomoč med 6.000 in 10.000 evrov prejmejo vse drugostopenjske srednje šole v Gorici in Trstu, večstopenjske šole v Dolini, Nabrežini, na Opčinah, pri Svetem Ivanu v Trstu, v Doberdobu in v Gorici ter dvojezični šolski center v Špetru.

Opremo za pouk na daljavo bodo šole posodile učencem in dijakom iz manj premožnih družin.