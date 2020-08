Priteka bolj svež in suh zrak, vse več sonca

Globok ciklon, ki se je v preteklih dneh zadrževal v naši bližini in povzročil občutno poslabšanje vremena, se oddaljuje in polni. Spet se krepi anticiklon, ki nam bo v bližnji prihodnosti zagotovil stanovitno ter povečini sončno ter toplejše vreme.

Vremenska slika se že danes izboljšuje, zapihala je burja, ki je v nočnih urah presegla hitrost 80 km/h, z njo pa priteka tudi bolj suh in čist zrak.

Danes bo povečini delno jasno, možnost za kakšno poslednjo kapljo dežja je iz ure v uro manjša.

Od jutri do nedelje bo povečini pretežno jasno in iz dneva v dan topleje. Pihala bo še šibka do zmerna burja, ki bo proti koncu tedna v glavnem ponehala.

Tudi v večjem delu prihodnjega tedna kaže na stanovitno in povečini sončno vreme. Prijetno toplo bo, novih vročinskih valov pa po zdajšnjih izgledih je bolj težko pričakovati.