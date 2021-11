Ob 2.30 ponoči so reševalci službe 118 in gasilci posredovali v stanovanjski hiši v Pordenonu, kjer je na svet privekala dojenčica. Popadki so iznenadili bodočo mamico, zato se z možem nista uspela odpraviti v bolnišnico in jima ni preostalo drugega, kot da pokličeta na pomoč. Ko so prišli gasilci, je bila novorojenka že v maminem objemu. Obe so gasilci na nosilu prenesli v spodnje nadstropje, od koder so ju reševalci prepeljali v pordenonsko bolnišnico.