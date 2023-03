Privekala na svet pred prihodom reševalcev

Mlado žensko so na domu v Tablji včeraj pozno popoldne iznenadili popadki, pri čemer je takoj poklicala moža. Ob povratku na dom je zavrtel interventno telefonsko številko 112. S Trbiža je nemudoma odpeljalo reševalno vozilo, medtem pa je možu telefonska operaterka Soresa, sicer bolniška sestra, nudila vsa potrebna navodila za porod. Kmalu je ob njegovi pomoči srečno privekala na svet dojenčiča. Vse se je izteklo v najboljšem redu, mamica in dojenčica se dobro počutita. Reševalci, ki so medtem prispeli na dom srečne družine, so ju prepeljali v tolmeško bolnišnico.