Problem v ZDA ni samo orožje, ampak tudi nestrpnost

Ob začetku tega tedna jo je novica, da je moški v trgovini v koloradskem mestu Boulder streljal vsevprek in ubil deset ljudi, zmrazila. Martina se je namreč pred slabim desetletjem preselila ravno v mesto na območju Skalnega gorovja in si ustvarila družino, ki je na ta kraj še zelo navezana, čeprav se v obdobju pandemije zadržuje v Trstu.

Tema pravice do nošenja orožja je pomembna, globlje pa je vprašanje nestrpnosti in rasizma, ki zaznamujeta ameriško družbo. Tako meni Martina Tonet, tržaška Slovenka, ki se je pred leti v svoji doktorski nalogi med drugim posvetila ravno rasizmu in diskriminaciji.

»V tisti supermarket sem pogosto zahajala,« začne pogovor Martina, ki trenutno poučuje na nižjih srednjih šolah na Opčinah in Proseku.

Res, ravno v tisti market? Ste stanovali blizu?

Približno, Boulder je vsekakor majhno mesto. Tja smo prihajali po nakupe. Takoj sem poklicala prijatelja, ki stanuje v bližini in mi je povedal, da je bil v trgovini le malo časa pred tem dogodkom.

Kaj ste najprej pomislili, ko ste izvedeli, da je prišlo do streljanja?

Najprej sem se seveda vprašala, ali je s tamkajšnjimi prijatelji in znanci vse v redu in če jih je tragedija slučajno neposredno prizadela. K sreči ni bilo tako.

Je pa strelski napad, ki so ga očividci dokumentirali z videoposnetki, vse šokiral, še posebno zato, ker velja Boulder za eno varnejših mest v ZDA.

Predsednik Joe Biden napoveduje, da bo poostril pravila za nošenje orožja. Zakaj so Američani tako močno navezani na orožje?

Sklicujejo se na drugi amandma k ustavi, ki jim daje to pravico. Mislim, da to povezujejo s pravico do samoobrambe, to je nekako del njihove kulture.

Tokratni napadalec je imel pištolo, ki je v resnici bolj puška (Ruger AR-556, op. p.), katero lahko menda kupiš »šele« pri 21 letih. Podrobno ne poznam predpisov, možnost nakupa različnih vrst orožja je vsekakor odvisna od let in tega, ali imaš čisto kartoteko oz. si že imel opravka s policijo.

Po drugi strani pa najdeš pištole in puške tudi v nekaterih supermarketih, denimo zraven opreme za kampiranje. Zelo me je presunilo, ko sem v neki prodajalni opazila starša, ki sta svoji dve ali tri leta stari hčerkici kupovala mini pištolo roza barve.