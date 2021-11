Prodajal igračke brez obveznih oznak in navodil

Finančni policisti so na sejmu igrač, stripov in prostega časa v Pordenonu zasegli več plišastih in drugih igračk, ki so imele navodila le v japonščini, poleg tega so bile brez obvezne oznake »CE«. Šlo je sicer za izdelke visoke kakovosti, toda brez obveznih oznak in navodil. Igrače so zasegli, podjetnika iz Cesenatica, ki jih je prodajal, pa bodo oglobili. Predvidena kazen znaša od 1500 do 10.000 evrov. Podjetniku bodo sicer igrače lahko vrnili, če bo oznake oz. navodila v dogovoru s trgovinsko zbornico uskladil z zakonom.