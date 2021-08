Prodajali so lažna covidna potrdila

Italijanska policija je razbila mrežo, ki je prodajala lažna potrdila o cepljenju, prebolelosti ali testiranju. Lažne različice covidnih potrdil so v Italiji začele krožiti le nekaj dni po uvedbi novih omejitev za ljudi, ki tega potrdila nimajo.

Kot je sporočila policija, so v okviru preiskave, ki je še v teku, identificirali štiri osumljence, vključno z dvema mladoletnikoma. »Na tisoče uporabnikov je bilo registriranih na dobro znanih komunikacijskih platformah, kjer so se prodajala lažna covidna potrdila z absolutnim jamstvom anonimnosti,« je v izjavi zapisala italijanska policija, ki je še dodala, da je bilo lažna potrdila treba plačati v kriptovaluti ali v bonih za spletne nakupovalne platforme. Njihova cena se je gibala med 150 in 500 evri.