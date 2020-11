Prometna nesreča terjala življenje

Gasilci iz Codroipa so ob 7. uri zjutraj prejeli klic o prometni nesreči pri Sedeglianu. Ko so prišli na kraj nesreče, kjer sta trčila dva avtomobila, so tam že bili pripadniki vojske, ki so privozili mimo takoj po dogodku in so vpletenim v nesrečo nudili prvo pomoč.

V avtomobilih so bile štiri osebe, kar tri so po trku ostale vkleščene v pločevino, iz katere so jim pomagali gasilci. Ena izmed treh oseb je v tem času umrla. Na prizorišču nesreče je bilo tudi zdravstveno osebje službe 118, helikopter za nujno zdravstveno pomoč, karabinjerji in lokalni policisti, ki so usmerjali promet, saj je bil cestni odsek, na katerem se je zgodila nesreča, dalj časa zaprt.