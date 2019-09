Na avtocesti A4 med Cessaltom in krajem San Donà je danes zjutraj nastala 5-kilometrska kolona vozil v smeri proti Benetkam. Razlog za nastanek vrste je prometna nesreča, v kateri se je nekaj po 11. uri prevrnil tovornjak. Tovorno vozilo je med drugim podrlo nekaj cestnih preprek »New Jersey«, tako da je prišlo do zastojev tudi na cestišču v smeri proti Trstu. Podjetje Autovie Venete je za promet zaprlo odsek med San Stinom in Cessaltom in uredilo obvezen izvoz pri San Stinu.