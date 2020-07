TREVISO – »Kraški« ugovor proti uvedbi zaščitene penine Prosecco Rosè je konec preteklega tedna odmeval v Venetu in v tamkajšnjih občilih. Corriere del Veneto, Il Gazzettino in La Tribuna di Treviso so mu posvetili veliko pozornost in tudi številne spletne strani so opozorile nanj. Corriere del Veneto se je v nedeljo na dveh straneh razpisal o letošnji slabi gospodarski letini najbolj prodajane penine na svetu. Koronavirus, Trumpova grožnja z ocarinjenjem penine in razhajanja med vinogradniki zaščitene in zajamčene penine iz gričevnatega območja okrajev Conegliano, Valdobbiadene in Asolo ter industrijskimi pridelovalci iz ravninskega dela so zaustavili skokovito rast Prosecco DOC po pridobitvi zaščitne znamke. Ta je lani dosegel višek s prodorom 600 milijonov steklenic na svetovni vinski trg za skoraj 3 milijarde evrov prometa.

Letos v Venetu ne morejo računati na tolikšne številke. Prav zato so si pri »ravninskem« Konzorciju Prosecco DOC zamislili rožnato penino Prosecco Rosè. Nova ponudba naj bi navrgla novega cvenka, so pogruntali.

Pa so se v Venetu ušteli. Pozabili so na Kras in na Prosek, vas, katere ime so z zvijačo izkoristili, da so lahko dosegli sedanje milijardne posle. Kmečka zveza, Društvo vinogradnikov s Krasa in Društvo Prosekar so vložili ugovor proti predlagani spremembi specifikacije Prosecco DOC in uvedbi Prosecco Rosè. S tem se je predvideni postopek zaustavil.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku