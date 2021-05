Proti splavu danes le peščica, večina odklanja ugovor vesti

Minila so štiri desetletja, odkar so italijanski državljani na referendumu zavrnili spremembo t. i. zakona 194, s katerim je bila v Italiji uzakonjena pravica do prekinitve nosečnosti v roku do tretjega meseca nosečnosti. Odkar je zakon stopil v veljavo do danes je velika večina državljanov ponotranjila pravice žensk do samoodločanja o lastnem telesu, priborjene z omenjenim zakonom, sicer pa so nekateri njegovi aspekti še vedno predmet debat.

Javno mnenje o tem, ali je zakon 194 dober ali ne, niha, kaže anketa, ki jo je tržaška družba za javnomnenjske raziskave SWG maja opravila med 800 odraslimi anketiranci.

Da je to dober zakon, misli kar 86 % vprašanih, med temi pa je 20 % takih, ki menijo, da bi ga bilo treba spremeniti. Med podporniki spremembe zakona močno prevladuje želja po premiku v smeri olajšanja dostopa do prekinitve nosečnosti (80 %): ta vrednost se neprekinjeno veča vse od leta 2013, ko je znašala 63 %, tri leta zatem je narasla za 7 %, v letu 2019 pa dosegla 74 %.

POLOVICA NI ZA UGOVOR VESTI

Več kot polovica anketiranih (53 %) meni, da ni pravično, da zdravniki s sklicevanjem na ugovor vesti zavračajo opravljanje prekinitev nosečnosti. Takih, ki to možnost podpirajo, je za 29 %, za odgovor »ne vem« pa se je odločilo 18 %.

Lansko poročilo o uresničevanju zakona 194, ki ga vsakoletno objavlja italijansko ministrstvo za zdravje, kaže, da je bilo v letu 2018 v Italiji med ginekologi 69 % takih, ki so uveljavljali ugovor vesti in torej niso opravljali prekinitev nosečnosti. Stanje se v državi spreminja od dežele do dežele – v povprečju je delež takih ginekologov in ginekologinj nižji na severu države (63,4 %), v srednji Italiji znaša 66,4 %, najvišji pa je na jugu, kjer dosega 80 %. V Furlaniji - Julijski krajini ugovor vesti uveljavlja 52,9 % ginekologov, rahlo nižja odstotka beležijo le še v pokrajini Trento, Emiliji - Romanji, daleč najmanjšega pa v Dolini Aoste (7,7 %), medtem ko v pokrajini Bocen dosega kar 87,9 %. Absolutno najvišji delež sklicevalcev na ugovor vesti pa beležijo v Moliseju (92,3 %). Ugovor vesti poleg ginekologov v Italiji uveljavljajo še anesteziologi (46,3 %) in tudi nezdravniško osebje (42,2 %), zaradi česar ostajajo ženske večkrat brez ustrezne oskrbe.

Navedeni podatki nedvoumno pričajo o tem, da je marsikje dostop do splava otežen: v luči tega 70 % anketirancev meni, da je pomembnejše ohraniti pravico do prekinitve nosečnosti in zaščititi zdravje žensk, 15 % pa je takih, ki menijo, da bi prej veljalo ohraniti pravico zdravnikov do ugovora vesti. Ta odstotek je pred petimi leti bil višji za sedem točk, kar pomeni, da se je javno mnenje dodatno premaknilo v prid zaščiti pravice do prekinitve nosečnosti.