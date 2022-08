Proti virusu Zahodnega Nila učinkovita le preventiva

V Furlaniji - Julijski krajini so doslej potrdili 20 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila pri ljudeh ter izvedli 29 ukrepov za odstranjevanje vzrokov okužb. To izhaja iz torkove (30. avgusta) popoldanske seje na daljavo med podpredsednikom deželne vlade FJK in odbornikom za zdravje Riccardom Riccardijem ter župani in predsedniki krajevnih zdravstveno-socialnih območij, na katerem so poudarili pomen preventive in hitrega ukrepanja za zaščito prebivalstva, saj za zdaj cepiva in ustrezne terapije za zdravljenje te bolezni ni.

Največ okužb – 16 – so potrdili na Pordenonskem, medtem ko so jih na Videmskem ugotovili tri, na Goriškem pa eno. Dezinfekcijo so doslej opravili v 16 občinah, za preteklo noč je bilo napovedano ukrepanje v dodatnih sedmih občinah (v obeh primerih gre za občine v Furlaniji), danes pa bi morali dezinfekcijo opraviti v občinah na desnem bregu reke Tilment. V primeru okužbe pri človeku poteka dezinfekcija v polmeru 500 metrov od kraja ugotovitve okužbe, v primeru živali pa v polmeru štirih kilometrov. Pri tem se uporabi proizvod na osnovi bolhača, ki ima nizko toksičnost za okolje. Dezinfekcija poteka ponoči, pri čemer je treba imeti zaprta okna, ne sušiti zunaj perila, prav tako naj bodo na zaprtem živali. Povrtnine se lahko zaužijejo 72 ur po opravljenem ukrepu, pri čemer jih je treba oprati. Da se zaščitijo čebelnjaki, razpolaga podjetje, ki opravlja dezinfekcijo, s sistemom, ki ohranja primerno razdaljo.

Virus zahodnega Nila se pri človeku pojavlja občasno in ne prihaja do prehoda od človeka na človeka, ampak se virus širi s pikom komarja, v 80 odstotkih primerov ni bolezenskih znakov. Simptomi so navadno podobni simptomom gripe s povišano telesno temperaturo, glavobolom, bolečino v mišicah, izpuščaji in slabim počutjem. Nekateri pa lahko razvijejo težjo obliko bolezni, ki prizadene osrednji živčni sistem z znaki, kot so okrnjena zavest, krči, nevrološki izpadi, encefalitis in motnje gibanja. V najhujših primerih, ki se pojavijo navadno pri starejših osebah oz. osebah z oslabljenim imunskim sistemom, lahko nastopi smrt. Za zdaj ne obstajajo cepivo ali specifične terapije za zdravljenje bolezni, zato je temeljnega pomena preventiva.