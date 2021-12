Proticepilci nameravali vdreti v pordenonsko bolnišnico

Policisti so danes zjutraj pred pordenonsko bolnišnico Santa Maria degli Angeli preprečili nenapovedan shod proticepilcev, ki so nameravali vdreti v prostore tamkajšnje direkcije. Vest o shodu se je v nočnih urah razširila na družbenih omrežjih, čemur so prišli na sled tudi na pordenonski kvesturi. Proticepilce, ki so nameravali protestirati zaradi uvedbe pogojev PC oz. okrepljenega covidnega potrdila, so tako danes zjutraj na kraju pričakali policisti.

Udeležence protesta so legitimirali, shod pa razpustili. Eno osebo, ki jim ni nudila osebnih podatkov, pri čemer ni znano, če gre za spodaj omenjenega Stefana Puzzerja, so pospremili na kvesturo in med drugim oglobili zaradi neuporabe zaščitne maske. Ostale bodo ovadili zaradi nenapovedanega shoda. Preverili bodo tudi, ali je prišlo do morebitnega nespoštovanja drugih proticovidnih ukrepov.

Na kraj je prispel, ko se je shod že začel, Stefano Puzzer, pristaniški delavec in duša protestov ter shodov proti covidnemu potrdilu. Potem ko je nagovoril prisotne, so ga policisti prepeljali na kvesturo, kjer bodo preverili njegovo pozicijo.