Protislovenca podpira tiha večina

Podžupan Barda Mauro Pinosa - ki je na Facebooku označil Slovenijo za »evropsko sramoto« ter izrazil željo, da bi bila Bovec in Kobarid italijanska - ni osamljen primer, meni domačin Flavio Cerno, član opozicije v občinskem svetu. »Pinosa je lider skupine ljudi, za katere velja ena sama beseda in ta beseda je 'proti'. Oni so proti slovenščini in nič drugega. Drugače so prazni.«

Kako velika je skupina ljudi, ki v zgornji dolini reke Ter nasprotuje slovenstvu, Cerno ne zna oceniti. Pravi pa, da ni majhna. Dokaz tega je dogajanje v zaselku Zavrh ob letošnjem 15. avgustu, ko je 61-letni Pinosa v cerkvi glasno nastopil proti župniku Renzu Calligaru, zagovorniku rabe slovenskega narečja med verskimi obredi.

Cerno je kasneje v občinskem svetu zahteval odstop župana, a v vrstah večine predloga ni podprl nihče. Včeraj smo večkrat poklicali župana Luco Paolonija, da bi ga vprašali, kako komentira podžupanove besede na Facebooku, a na klice se ni odzval.

V Bardu so bile maja letos županske volitve, na njih je Paoloni z 221 glasovi proti 164 premagal Cerna. Na županovi listi SìAmo l'Alta Val Torre pa je največ osebnih preferenc, 64, prejel Pinosa. Ta je v pogovoru za Primorski dnevnik pojasnil, da z zapisom na Facebooku ni želel žaliti Slovencev in da ima več slovenskih prijateljev. Slovenija naj bi bila »evropska sramota« le zaradi domnevne državne pomoči številnim podjetjem, s čimer nastaja nelojalna konkurenca.