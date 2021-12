Pršute z zaščitenim poreklom Dop tretirali z nedovoljenimi sredstvi

Karabinjerji iz Vidma so zaprli dve pršutarni na Videmskem, na območju kraja San Daniele in v Karniji, ter ovadili tri osebe. Odkrili so, da so v pršutarnah tretirali z nedovoljenimi sredstvi pršute z zaščitenim poreklom Dop. Tri osebe so ovadili zaradi goljufije v oteževalnih okoliščinah.

Preiskavo je vodilo državno tožilstvo iz Vidma. Karabinjerji so ugotovili, da so v omenjenih dveh pršutarnah v daljšem časovnem obdobju opravljali nedovoljene dezinfekcijske postopke, med drugim tudi na pršutih v zorenju, ki so bili namenjen na trg.

Zavod za higieno zdravstvenega podjetja iz Vidma je odredil ustavitev dejavnosti obeh pršutarn. Več serij pršutov, ki so bili tretirani z nedovoljenimi sredstvi, so zasegli.