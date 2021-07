Prva smrtna žrtev po 29. juniju

V FJK so danes zabeležili prvo smrtno žrtev s covidom-19 po 29. juniju, in sicer na Pordenonskem. Odtlej v FJK do danes ni več umrl noben covidni bolnik.

Danes so ob 3993 PCR testiranjih potrdili 68 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 1,7-odstoten. Opravili so tudi 2189 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 7 novih okužb, pri čemer je bil delež 0,32-odstoten.

Kar 68 odstotkov okužb so potrdili pri ljudeh pod 39. letom starosti. Sicer pa je bila v zadnjem tednu povprečna starost okuženih le 22 let.

V deželnih bolnišnicah se skupno zdravi 11 covidnih bolnikov, eden od teh potrebuje intenzivno oskrbo.

Sedemdnevna incidenca medtem narašča, v FJK je danes 33 okužb na 100.000 prebivalcev, pri čemer je v Pordenonu 53 na 100.000 prebivalcev, v Vidmu 19, v Trstu 35 in v gorici 28 na 100.000 prebivalcev.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3790 bolnikov s covidom-19, in sicer 813 v Trstu, 2012 v Vidmu, 672 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 103.404 ljudi, klinično zdravih je 29, v samoizolaciji pa 521 ljudi.