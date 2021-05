Prva »tajna agentka« dobro pozna Narodni dom

Elisabetta Belloni, prva ženska na čelu italijanskih tajnih služb, se je kot generalna sekretarka na italijanskem zunanjem ministrstvu veliko ukvarjala s tržaškim Narodnim domom, še danes pa prijateljuje z veleposlanikom Iztokom Mirošičem. Na srečanju v Ljubljani v začetku marca 2018 sta ona in takratni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu postavila temelj za vračanje Narodnega doma Slovencem na osnovi dogovora iz leta 2017 med zunanjima ministroma Italije in Slovenije, Angelinom Alfanom in Karlom Erjavcem. Takrat se je Alfano sicer zelo prenaglil z izjavo, da se bodo Slovenci lahko vselili v Narodni dom že leta 2020. Z Bellonijevo in njenimi sodelavci na Farnesini se je večkrat srečal tudi deželni tajnik SKGZ Livio Semolič.

Mirošič, ki je italijansko vladno predstavnico gostil tudi na Bledu, je kot najbolj aktualno vprašanje takrat izpostavil pomen ohranitve zastopstva slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu ter vrnitve Narodnega doma v Ul. Filzi v Trstu. Obe temi sta še vedno aktualni. Sogovornika sta se tudi zavzela za nadaljevanje dela koordinacije ministrov Italije in Slovenije, kakor tudi skupnega odbora Slovenija - Furlanija Julijska krajina. Ob tisti priložnosti sta Mirošič in Elisabetta Belloni izmenjala ratifikacijski listini sporazuma med Italijo in Slovenijo o sodelovanju v kulturi in izobraževanju, ki je stopil v veljavo 29. aprila 2018.