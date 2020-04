Prva vremenska fronta odhaja, jutri prihaja druga

Marsikje v deželi so se včeraj in danes dopoldne že pojavljale občasne padavine, nastajale so tudi plohe in posamezne nevihte. Občasne krajevne padavine se bodo nadaljevale tudi v prihodnjih urah, ponoči pa bodo ponehale. Možne bodo tudi posamezne nevihte s krajevnimi nalivi.

Prva vremenska fronta bo ponoči že zapuščala naše kraje. Za njo se bo vreme prehodno izboljšalo. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan se bo ob prihodu druge vremenske fronte oblačnost spet povečala in se bodo v popoldanskih ali večernih urah znova začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na petek in v petek dopoldne se bodo padavine razširile nad vse naše kraje. Možne bodo tudi posamezne nevihte s krajevnimi nalivi. Pihal bo jugovzhodnik, ob morju bo nekaj več spremenljivosti in bodo količine padavin predvidoma nekoliko manjše.

V petek popoldne se bo delno razjasnilo, toda bo še nastajala kopasta oblačnost, ponekod bo še možna kakšna ploha. V soboto bo spremenljivo, še bodo možne posamezne krajevne plohe ali nevihte, ki bodo najmanj verjetne ob morju. V nedeljo bo pretežno jasno in topleje. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 25 stopinj Celzija.