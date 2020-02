V Evropi so danes potrdili prvo smrtno žrtev zaradi novega koronavirusa iz Kitajske. V Franciji je bolezni covid-19 v petek podlegel 80-letni kitajski turist, ki so ga hospitalizirali konec januarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.To je tudi prva smrt zaradi virusa zunaj Azije, je danes potrdila francoska ministrica za zdravje Agnes Buzyn. V Franciji so doslej potrdili 11 primerov bolezni, šest ljudi še ostaja v bolnišnici.