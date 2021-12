Prvi dan v Italiji cepili 15.000 otrok

V Italiji so na včerajšnji prvi dan cepilne kampanje proti covidu-19 za najmlajše cepili nekaj več kot 15.000 otrok od 5. do 11. leta. Podatke je objavila danes zjutraj vlada na spletni strani. V tej starostni kategoriji je skupno 3.656.069 otrok, včeraj so jih cepili 15.063. Ozdravelih od covida-19 je 104.135.

Cepilna kampanja za otroke od 5. do 11. leta je v polnem teku tudi v Furlaniji - Julijski krajini. Naročanje je možno na namenskem portalu, v lekarnah oz. na enotnih točkah za naročanje (CUP) ali s klicem na na tel. št. 0434 223522, klicni center deluje od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro, ob sobotah pa od 8. do 14. ure.