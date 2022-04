Prvi od dveh ciklonov počasi odhaja

Prvi od dveh sredozemskih ciklonov, ki bosta vplivala na vreme pri nas, se počasi že oddaljuje in zapušča naše območje. Za njim se bo v popoldanskih in večernih urah vreme postopno umirjalo. Padavine bodo počasi slabele, do večera bodo predvidoma povsod ponehale. Prehodno je zapihala burja, ki v Tržaškem zalivu presega hitrost 70 km/h.

Jutri se bo vreme pred prihodom drugega ciklona, ki bo dosegel naše kraje v nedeljo, delno izboljšalo. Proti nam bo od jugozahoda še pritekal razmeroma vlažen zrak. Prevladovalo bo delno jasno do spremenljivo oblačno vreme, nekaj več sončnega vremena bo predvidoma v popoldanskih urah. Mestoma bo lahko še padlo nekaj kapelj dežja, ki bodo ob morju manj verjetne. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 19 stopinj Celzija.

V nedeljo bo povečini spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, vmes bodo možne tudi plohe in posamezne nevihte. Možne pa bodo tudi občasne delne razjasnitve.

Tudi v ponedeljek se bo, kot kaže, nadaljevala podobna vremenska slika s spremenljivim vremenom, možne bodo občasne krajevne padavine pa tudi obdobja s sončnim vremenom, ki bodo predvidoma verjetnejša ob morju.