»Prvi pomladin« z občutnejšim poslabšanjem vremena

Danes bo pod vplivom anticiklona še prevladovalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 13 stopinj Celzija.

Jutri bo z obratom vetrov od jugozahoda pred petkovo oslabljeno vremensko fronto že pritekal bolj vlažen zrak in bo povečini oblačno.

V petek bo pretežno oblačno, mestoma se bodo zlasti v popoldanskih in večernih urah pojavljale manjše občasne padavine. Za oslabljeno vremensko fronto bo zapihala šibka do zmerna burja in bo začel pritekati hladnejši zrak.

V soboto in nedeljo bo povečini sončno in nekoliko hladneje. Burja bo v soboto postopno oslabela.

V začetku prihodnjega tedna bo naše kraje od severozahoda dosegla obsežna atlantska višinska dolina. Valentin letos, kot kaže, ne bo ravno »prvi pomladin«, kot pravi ljudsko izročilo, saj bo v ponedeljek prevladovalo oblačno vreme s padavinami. Deževalo naj bi tudi v torek, ko se bodo padavine predvidoma še okrepile. Količine bodo po daljšem času spet občutne. V drugem delu poslabšanja bo naše kraje dosegel hladnejši zrak in bo zapihala burja. Meja sneženja se bo spuščala. Po zdajšnjih izračunih kaže, da bi lahko v Sloveniji snežilo tudi ponekod v nižinah, v FJK pa le v severnih goratih predelih.