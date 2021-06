Prvi poštarski dron poletel na Vršič

Pošta se želi po navedbah generalnega direktorja Tomaža Kokota aktivno vključevati v proces oblikovanja predpisov, ki urejajo letenje in upravljanje z brezpilotnimi letalniki v Sloveniji, z jasnim ciljem iskanja novih poslovnih priložnosti. Tehnologija to že dlje časa omogoča, zatika pa se pri regulativah, ki urejajo zračni prostor. Trenutno namreč v evropskem prostoru ni veliko manevrskega prostora za množično izvedbo tovrstnih dostav.

Pošta Slovenije je v sodelovanju s slovenskim podjetjem OneDrone izvedla prvi poskusni let z brezpilotnim letalnikom, ki je dostavil pošiljko Poštarskemu domu na Vršiču. Gre za prvi korak na poti k brezpilotni dostavi nujno potrebnih pošiljk na območja, kamor jih konvencionalna vozila ne morejo dostaviti hitro in učinkovito. Kot so danes sporočili iz Pošte Slovenije, številna podjetja po svetu z droni že uspešno dostavljajo najrazličnejše pošiljke, trenutna evropska zakonodaja pa letenja izven vidnega polja medtem še ne omogoča.

Med glavne prednosti uporabe tovrstnih vozil v Pošti Slovenije štejejo zmanjšanje onesnaževanja, optimiziranje logističnih poti, hitro dobavljivost nujnih dobrin, materialov na težko dostopna in oddaljena področja in podobno. Velik potencial predstavlja tudi oskrba in dostava poštnih pošiljk gorskim postojankam in planinskim kočam, v nasprotni smeri pa odvoz odpadkov v dolino. Podobno velja tudi za dostavo zdravil in medicinskih pripomočkov v nujnih primerih