V FJK so potrdili prvo okužbo z novim koronavirusom v vrtcih. Odkrili so jo pri otroku iz otroškega vrtca v Bertiolu na Videmskem. Ostalim otrokom in vzgojiteljem, ki so bili v stiku z malčkom, bodo opravili bris, prostore vrtca pa bodo razkužili. Približno dvajseterica otrok in vzgojitelji so danes iz preventivnih razlogov ostali doma v samoizolaciji.

Okuženi otrok se ni počutil dobro, zato ga je pediater napotil na bris, ki je naposled pokazal pozitivnost na covid-19.