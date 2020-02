Prvi primer endogene okužbe s koronavirusom v Italiji

S koronavirusom covid-19 se je v kraju Codogno pri Milanu okužil 38-letni italijanski državljan, ki ni bil na Kitajskem. Sprejeli so ga v intenzivnem oddelku bolnišnice v Codognu v hudem zdravstvenem stanju s pridržano prognozo.

Okuženi 38-letnik je konec januarja bil na večerji s prijateljem, ki se je vrnil s Kitajske. Na urgenco bolnišnice se je v preteklih dneh zatekel zaradi težav z dihanjem.

Hospitalizirali so tudi prijatelja in ženo, oba sta v karanteni. Pri kolegih in drugih, ki so bili v preteklih dneh v stiku z njim, vključno z zdravstvenim osebjem, opravljajo vse potrebne kontrole in izvajajo preventivne ukrepe. Urgenco bolnišnice v Codognu pa so začasno zaprli.