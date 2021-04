Prvi primer indijskega seva v FJK

V FJK so odkrili prvi primer indijskega seva novega koronavirusa ter novo varianto angleškega seva. Indijski sev so našli v vzorcu pomorščaka, novo varianto angleškega seva pa pri osebi argentinskega porekla. Nova različica angleškega seva bi lahko povečala tveganje za skromnejši imunitarni odziv že okuženih oseb. Vest je sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi.

Povečati je treba odzivnost nad epidemijo, je opozoril Riccardi, zlasti z vključitvijo tistih tujih skupnosti, ki so povezane z državami, kjer se širijo žarišča, kot sta Indija in Bangladeš. Nadzirati je treba prihode iz tujne, hkrati pa je ob rahljanju ukrepov in cepilni kampanji nujno spoštovanje zdravstvenih priporočil, je menil.