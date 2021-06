Na Hrvaškem so odkrili prve primere indijskega seva novega koronavirusa, je sporočil hrvaški inštitut za javno zdravje HZJZ. Potrdili so jih v nekaterih vzorcih v splitski regiji. Predstavnica HZJZ je sicer v oddaji na državni televiziji povedala, da je na Hrvaškem najbolj pogost angleški sev. »Nove različice so precej kužne in je možen hiter prenos okužbe, toda brez panike,« je izjavila.