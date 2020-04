Prvi turisti na Hrvaškem bodo tuji lastniki hiš in plovil, je ocenil hrvaški minister za turizem Gari Cappelli. Ljudje iz drugih držav, ki imajo na Hrvaškem hiše in plovila, si bodo verjetno ogledali svojo lastnino, je izjavil, ko bodo epidemiološki pogoji to dovoljevali. Slovenski državljani imajo na Hrvaškem v lasti približno 110.000 stanovanj in počitniških hiš predvsem v Istri in Kvarnerju.

Cappelli je izrazil prepričanje, da mnogi želijo obiskati Hrvaško tudi zaradi njene dobre epidemiološke slike. Na Češkem med drugim načrtujejo, da bi z zdravniškimi potrdili prihajali na Hrvaško s posebnimi letali v Split in Dubrovnik ali z avtomobili po posebnih koridorjih, da jim ne bi bilo potreba v obvezno 15-dnevno samoizolacijo.