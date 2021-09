Prvi val septembrskega poletja se ne bo še zaključil

Sončno in za ta čas toplo septembrsko poletno vreme bo vztrajalo tudi večji del prihodnjega tedna, poslabšanje, ki naj bi bilo nastopilo v torek, je za zdaj odloženo. Anticiklon bo v tem koncu tedna in v začetku prihodnjega še vztrajal in nam zagotavljal povečini sončno vreme ob za ta čas visokih dnevnih temperaturah. Noči pa bodo še naprej kar sveže. Živo srebro se je danes ponoči pri Belopeških jezerih spustilo do 3,3 stopinje Celzija, v Plodnu pa do 5,5 stopinje Celzija.

Do vključno srede ne bo večjih vremenskih sprememb, vremenske razmere bodo ugodne bodisi za na morje kot za izlete v gore. Anticiklon naj bi po današnjih izgledih prehodno popustil od prihodnjega četrtka ali petka. Tedaj je pričakovati prehod vremenske fronte, ob kateri se bodo predvidoma pojavljale vsaj občasne padavine in se bo ozračje prehodno ohladilo za kakšno stopinjo Celzija. Sledilo naj bi še vsaj nekajdnevno obdobje s stanovitnim in povečini sončnim septembrskim poletnim vremenom ob prijetnih dnevnih septembrskih temperaturah.