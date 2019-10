Prvi video iz 80. let z milijardo ogledov

Video uspešnice skupine Guns N’ Roses iz leta 1987 Sweet Child O’ Mine je na YouTubeu presegel milijardo ogledov. Gre tako za prvi videospot iz 80. let, ki je presegel to magično mejo. Skladbo iz prvega albuma skupine Appetite for Destruction si je letos dnevno ogledalo skoraj 600.000 uporabnikov. Podoben uspeh kot Sweet Child O’ Mine je dosegla tudi uspešnica November Rain iz leta 1992, ki velja za edini videospot iz 90. let z več kot milijardo ogledov.

Med najbolj gledanimi videospoti iz 80. let omenjeni uspešnici Guns N’ Roses sledijo pesem skupine A-ha Take On Me z 944 milijoni ogledov, skladba pevke Cyndi Lauper Girls Just Want To Have Fun, ki se lahko pohvali z 786 milijonov ogledov, in uspešnica skupine The Police Every Breath You Take s 700 milijoni ogledov.

Najstarejši video, ki je na YouTubeu dosegel milijardo ogledov, je Bohemian Rhapsody skupine Queen iz leta 1975.