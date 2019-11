Prvič presegli mejo 20 milijonov turistov v letu

Hrvaški turistični delavci so glede na najnovejše podatke prvič v zgodovini v letu dni gostili več kot 20 milijonov turistov, so včeraj sporočili s hrvaškega ministrstva za turizem. Na Hrvaškem so 25. oktobra presegli obseg celotnega turističnega prometa v letu 2018. Število turističnih obiskov se je do takrat okrepilo za pet odstotkov, turističnih nočitev pa je bilo za dva odstotka več kot v enakem obdobju leta 2018.

Kot so dodali, so hkrati prvič v letu dni presegli tudi 107 milijonov nočitev. Med najštevilnejšimi gosti so tudi Slovenci, ki sledijo Nemcem in domačinom. Nato je bilo največ turistov iz Avstrije, Poljske, Italije, Češke in Velike Britanije. Največ nočitev so imeli v občinah Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Split in Medulin.