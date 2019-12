Prvič v sezoni namerili temperature pod ničlo

Davišnje jutro je bilo po pričakovanjih mrzlo. Prvič v letošnji jeseni so se temperature tudi marsikje v nižinah spustile pod ničlo.

V nižinskih predelih je bilo najhladneje v Gradišču, kjer je deželna meteorološka opazovalnica namerila najnižjo nočno temperaturo -2,4 stopinje Celzija. V večjem delu Goriške so bile temperature rahlo negativne, medtem ko so bile na Kraški planoti precejšnje razlike iz kraja v kraj. Kjer je burja prehodno ponehala, so bile temperature nižje, v bolj prevetrenih krajih pa nekoliko višje. V Zgoniku je deželna meteorološka opazovalnica namerila najnižjo temperaturo -0,6 stopinje Celzija, le streljaj stran v Briščikih pa +1,5 stopinje Celzija. Živo srebro se je spustilo pod ničlo tudi v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. Najhladneje v deželi pa je bilo v Beli Peči, kjer so so namerili -8,8 stopinje Celzija. Zgovoren je tudi podatek iz Plodna (Sappade), kjer so namerili -7,8 stopinje Celzija, medtem ko se je na Višarjah živo srebro spustilo »le« do -3,6 stopinje Celzija.