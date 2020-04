Prvič zabeležili upad števila trenutnih okuženih

Število trenutnih okuženih z novim koronavirusom se je danes v Italiji prvič po začetku epidemije zmanjšalo v primerjavi z dnevom prej. Trenutnih okuženih je danes 108.237, včeraj jih je bilo 20 več kot danes. Včeraj se je število povečalo za 486 primerov v primerjavi s soboto.

Nadaljuje se upad števila hospitaliziranih v oddelkih za intenzivno oskrbo. Danes jih je skupno 2573 oz. 62 manj kot včeraj, v hišni izolaciji pa je 80.758 okuženih.

Skupno je do danes ozdravelo 48.877 okuženih, 1822 v zadnjih 24 urah. Skupno so tudi zabeležili 24.114 smrtnih žrtev. Od včeraj so zabeležili 454 novih smrtnih primerov, sporoča civilna zaščita.

Skupno so v Italiji doslej opravili 1.398.024 brisov, v zadnjih 24 urah 41.483.