Prvomajski vremenski obeti spodbudnejši

Prvi maj bo po novih izračunih potekal povečini ob spremenljivem vremenu, mestoma bo občasno padlo nekaj kapelj dežja, lahko bo tudi nastala kakšna krajevna ploha, toda po vsej verjetnosti dolgotrajnejših in vztrajnejših poslabšanj ne gre pričakovati. Današnji prvomajski vremenski obeti so spodbudnejši, od tistega, kar je kazalo še do včeraj. Marsikje bodo delne razjasnitve, količine padavin pa povečini ne bodo omembe vredne. Vrzel v zračnem tlaku bo namreč manjša. Višinska dolina, ki se bo našim krajem približevala v nedeljo, se bo nato nekoliko poglobila zlasti nad italijanskim jugom in bo na vreme pri nas vplivala prehodno in obrobno.

V glavnem bo torej na prvomajski ponedeljek delno jasno do spremenljivo oblačno, mestoma bo lahko padlo nekaj dežja ali bo nastala kakšna ploha. Vmes pa bodo lahko tudi daljša obdobja s suhim vremenom in delnimi razjasnitvami, ki bodo verjetnejše zlasti ob morju. Pihala bo šibka burjica, najvišje dnevne temperature pa bodo malo pod 20 stopinjami Celzija.

Medtem bo od danes do vključno sobote prevladovalo delno jasno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. V popoldanskih urah bodo ponekod možne posamezne krajevne plohe. Iz dneva v dan bo topleje, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 ali malo nad 20 stopinj Celzija.

V torek kaže na pretežno jasno vreme z občasno zmerno oblačnostjo.