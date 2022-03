Putin omenil pozitivne premike v pogovorih z Ukrajino

V pogovorih med Moskvo in Kijevom glede vojne v Ukrajini je prišlo do pozitivnih premikov, je danes izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Na srečanju z beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom je povedal, da so ga o tem obvestili ruski pogajalci in dodal, da zdaj pogajanja potekajo skoraj vsak dan. Svojemu tesnemu zavezniku je ruski predsednik med drugim zagotovil, da ga bo obveščal o poteku pogovorov.

Delegaciji Kijeva in Moskve sta doslej opravili tri kroge pogovorov v Belorusiji, v četrtek pa sta se v Turčiji sestala tudi zunanja ministra obeh držav Sergej Lavrov in Dmitro Kuleba.

Doslej so se dogovorili zgolj o vzpostavitvi humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov iz obleganih ukrajinskih mest. A se strani medsebojno obtožujeta blokade evakuacije.

Iz Kremlja so danes sporočili, da ne izključujejo možnosti srečanja Putina in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, a mora biti srečanje temeljito pripravljeno, da bi dalo rezultate in da se predsednika ne bi srečala tudi z namenom, da bi dosegla rezultate.