Putin: »Osvobodili Mariupol«

Mariupol naj bi bil dejansko, razen jeklarne Azovstal, pod ruskim nadzorom, so sporočili ruski vojaški vrhovi in ruski predsednik Vladimir Putin. Odpor ukrajinskih vojakov v jeklarni Azovstal se sicer še nadaljuje, zato bo za konec operacije potrebnih še nekaj dni, so dejali. Ruski vojaki sicer naj ne bi napadli jeklarne, kar bi predstavljalo preveliko tveganje zaradi morebitnih izgub, toda naj bi jo popolnoma oblegali, je ukazal Putin. »Gre za primer, pri katerem se moramo zamisliti,« naj bi bil izjavil Putin, »tokrat toliko bolj, da zaščitimo življenja in varnost vojakov in generalov«. Vstop v »industrijske tunele« naj bi bil po njegovem prenevaren. Putin je zagotovil tistim, ki bi se predali, da jih ne bodo ubili in da bodo z njimi ravnali človeško. Osvoboditev Mariupola je označil kot uspeh.