Rada se potopi v zgodbo dobrega filma v temi kinodvorane

Filmska delavka Mateja Zorn, dinamična in polna novih idej, je vodja izobraževalnih programov pri goriškem Kinoateljeju, v sklopu katerih za filmsko umetnost navdušuje zlasti mlade in najmlajše, preizkuša pa se tudi v vlogi filmske producentke. Doma iz Prvačine, z družino živi v Gorici. Rada ima Toma Sawyerja, ker jo je naučil, da mora biti družbena kritika vedno konstruktivna. In knjigo Jonathan Livingston Galeb, ker ji je dala krila.

Katera je vaša največja odlika?

Mogoče vztrajnost in optimističen pogled, zazrt v prihodnost.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Cenim moške, ki se ne ustrašijo džungle sveta čustev, ki imajo smisel za humor ...

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Ni razlike.

Katera je vaša največja šibkost?

Včasih sem prezahtevna tako do sebe kot ostalih v svoji bližini ... In ko sem lačna, sem ful drugačna ...

Kaj najraje počenjate?

Odvisno kdaj. Rada potujem in odkrivam neznane svetove, rada sem v družbi iskrivih ljudi, rada plešem, kuham za prijatelje, se potopim v zgodbo dobrega filma v temi kinodvorane ...

Česa vas je najbolj strah?

Nesposobnih in zlonamernih ljudi na odgovornih mestih.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Si je ne, ne verjamem vanjo.

Kako pa največjo nesrečo?

Da se v življenju posvečaš stvarem, do katerih ne gojiš nobene strasti.

Ko bi lahko bil kdo drug, bi bil ...

Nekdo, ki zna bolje upravljati čas, ki si vzame več časa zase in najbližje.

Kje bi najraje živeli, če ne bi živeli v Gorici?

Mam zelo rada naš goriški, primorski prostor. Rada tudi potujem v druge dežele in kulture, a se vedno z veseljem vračam v domače gnezdo.

Katera je vaša najljubša barva?

Že nekaj let zelena, sicer imam različna obdobja, tudi oranžna, rumena, sinje modra, ... lahko bi rekla kar mavrica.