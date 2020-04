Rahljanje omejitev prineslo padec števila kazni

V Furlaniji - Julijski krajini so v ponedeljek, ko so stopile v veljavo nekoliko manj strogi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, policisti, lokalni policisti, karabinjerji in finančni stražniki ustavili in legitimirali 3825 ljudi (dan pred tem 1914). Zaradi kršenja protikoronavirusnih omejitev so kazen napisali 111 posameznikom (v nedeljo 153), v prekršku je torej bilo 2,9 % legitimiranih. V nedeljo je bil delež kazni skoraj 8-odstoten. Tri ovadbe so padle zaradi drugih prekrškov, medtem ko je bilo dan pred tem ovadb 19.

Policisti in drugi pripadniki varnostnih organov so v ponedeljek potrkali na vrata 1156 trgovin in gostinskih lokalov (nedelja 387), odkrili so tri, ki so kršili ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. V nedeljo kršitev ni bilo.

Na Tržaškem so v ponedeljek ustavili in legitimirali 855 oseb (v nedeljo 482). Med temi je bilo 26 takih, ki so kršili protikoronavirusne omejitve, zato jih je doletela kazen: dan pred tem je takih kazni bilo 21. Na laži niso ujeli nikogar, prav tako ni bilo ubežnikov iz karantene oz. oseb, ki so kršile prepoved zapuščanja doma zaradi okužbe s koronavirusom. Enega posameznika je doletela ovadba zaradi drugih prekrškov (v nedeljo 16).

Pripadniki varnostnih organov so v ponedeljek potrkali na vrata 338 trgovin in gostinskih lokalov (dan pred tem 22): kršitev ni bilo.