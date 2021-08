Razbili kriminalno združbo tihotapcev ljudi

Kriminalisti PU Koper so po daljši preiskavi, ki jo je vodilo Okrožno državno tožilstvo v Kopru in je potekala v sodelovanju z italijanskimi in hrvaškimi varnostnimi organi, razbili kriminalno združbo, ki se je dalj časa ukvarjala s tihotapljenjem ilegalnih prebežnikov iz BiH preko Hrvaške in Slovenije v Italijo. V sredo, 4. avgusta so opravili še zadnji dve hišni preiskavi in prijeli dva osumljenca, glavna organizatorja združbe. Gre za 31-letnega državljana Slovenije z območja Ljubljane in 33-letnega državljana BiH, že znanega in tudi obsojenega zaradi podobnih kaznivih dejanj, s katerimi ni prenehal niti po pogojnem izpustu iz zapora. V kriminalni združbi so sodelovali še dva 21-letna državljana Slovenije, 20-letni državljan Slovenije in 43-letni državljan Kosova z bivališčem v Italiji. Iz Slovenije v Italijo so v obdobju preiskave pretihotapili najmanj 17 ilegalnih prebežnikov, državljanov Bangladeša, Iraka, Irana in Afganistana, pri čemer so nezakonito pridobili od 68.000 do 85.000 evrov. Prebežniki so za tihotapljenje od BiH do Italije morali odšteti po 4000 do 5000 evrov, za prevoz od meje s Hrvaško do Italije pa približno 350 evrov.

Člani združbe so za tihotapljenje ilegalnih prebežnikov uporabljali najeta vozila pri različnih podjetjih z območja Ljubljane in okolice, vedno pa jih je spremljalo še eno vozilo.

V enem primeru so prevoznika ilegalnih prebežnikov ustavili italijanski policisti, pred katerimi je bežal in zapeljal s cestišča. Naposled so ga prijeli in ugotovili, da je uporabljal ponarejene dokumente.