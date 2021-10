Raziskava ISS: visoka učinkovitost cepiv

Italijanski inštitut za zdravje (ISS) je objavil raziskavo o učinkovitosti cepiv proti covidu-19 v primeru alfa in delta sevov virusa. Cepiva imajo v primeru obeh različic visoko učinkovitost, višja je v primeru alfa seva, je potrdil ISS.

Iz študije je razvidno, da 92 odstotkov cepljenih covidnih bolnikov, ki so se okužili z delta sevom, in 95 odstotkov bolnikov, ki so se okužili z alfa sevom, ne potrebuje hospitalizacije. 95 odstotkov (cepljenih) okuženih z delto in 97 odstotkov z alfo ne pošljejo na intenzivno nego. Cepivo preprečuje smrt okuženih z delto v 91 odstotkih primerov, pri okuženih z alfo pa v 97 odstotkih.