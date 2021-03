Različice pospešujejo vzpon krivulje okužb

V Italiji so danes opravili 361.040 PCR in hitrih testov, ki so potrdili 22.409 novih okužb (včeraj je ob 345.336 testiranjih bilo 19.749 okužb), delež pozitivnih testov je znašal 6,2 %. Umrlo je 332 bolnikov s covidom-19, včeraj je žrtev bilo 376.

V FJK so ob skupno 9558 testih potrdili 866 okužb (včeraj 598), pozitivnih testov je bilo za 9 %. Umrlo je 12 covidnih bolnikov. Na intenzivni negi je 64 pacientov (včeraj 60), na ostalih oddelkih 489 (včeraj 478), v domači izolaciji pa je 12.118 ljudi.

V Sloveniji so v torek opravili 6017 PCR testov in potrdili 952 okužb (včeraj 740) (15,82 % pozitivnih). Umrli so 4 bolniki s covidom-19.