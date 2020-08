Različna mnenja o Slovenki ali Slovencu v rimskem parlamentu

Septembrski referendum o zmanjšanju števila parlamentarcev in nov italijanski volilni zakon bosta pomembni politični preizkušnji za slovensko manjšino. Manjšinski politični vrh v glavnem nasprotuje manjšemu številu senatorjev in poslancev, ker bi to - med drugim - močno ogrožalo slovensko parlamentarno predstavništvo, zato podpira Ne na referendumu. Dosti bolj razvejana in različna pa so med Slovenci stališča o tem, kako znova zagotoviti izvolitev slovenske parlamentarke ali parlamentarca.

Slovenska parlamentarka Demokratske stranke Tatjana Rojc je na temo volilne zakonodaje priredila posvet, ki je - kot je dejala - ponudil več vprašanj kot odgovorov. Ne gre pa obupati, je dejala, saj optimistično upa, da bo manjšini do jeseni, ko naj bi v parlamentu stekla resna razprava o zakonu, uspelo izoblikovati vsaj nekaj skupnih izhodišč, kar bi olajšalo delo Slovencem naklonjenih poslancev in senatorjev. Rojčeva je priznala, da tudi DS še nima točno izdelanega stališča o slovenskem vprašanju, ob sicer načelnem zagotovilu stranke, da znova izvoli v Rim Slovenko ali Slovenca. »Tudi ob različnih stališčih je dialog vedno koristen,« je poudarila slovenska senatorka.