Razpečevali več kot kilogram hašiša tedensko

V FJK in v Venetu je davi potekala obsežna akcija pordenonskih policistov v boju proti mamilom, pri kateri so sodelovali še policisti iz Benetk, Trevisa, Belluna, Gorice, Vidma in Trenta ter specializirane enote iz drugih italijanskih mest. Aretirali so sedem ljudi, dve osebi sta v zaporu, pet pa v hišnem priporu. Dvanajst ljudi je osumljenih zaradi prekupčevanja na debelo in na drobno z večjimi količinami hašiša in marihuane, namenjenih na italijanski severovzhodni črni trg. Zgradili so razvejano mrežo razpečevanja.

Preiskava se je začela v začetku leta, ko so policisti v Pordenonu ustavili 43-letnega maroškega državljana, ki je bil v preteklosti že večkrat obsojen zaradi kaznivih dejanj povezanih z drogo. Tedaj so tudi zasegli več kot 10 kilogramov hašiša in 100 gramov kokaina.

Na sled so nato prišli razvejani organizaciji, pri kateri so sodelovali maroški državljani z bivališči v Pordenonu, Vidmu in Trevisu. Od lanskega leta so vsak teden tržili kilogram in sto gramov hašiša, so ugotovili policisti.