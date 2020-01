Razpisali 29 delovnih mest

Po objavi v deželnem uradnem listu predzadnji dan v lanskem letu so tudi na spletni strani Dežele Furlanije - Julijske krajine objavili razpis za 29 delovnih mest. Deželna uprava namerava zaposliti za nedoločen čas deset gozdnih straž, devet strokovnjakov na arhitekturnem, urbanističnem oz. gradbenem področju, devet invalidov za potrebe ekonomske službe in vodilnega funkcionarja na področju kmetijstva in gozdarstva. Prijavno vlogo je možno oddati od današnjega dne do 4. februarja, in sicer v digitalni obliki po navodilih, ki so objavljena na uradni spletni strani dežele.

